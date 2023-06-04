Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Herkes bunu bekliyor! Fenerbahçe Galatasaray'ı alkışlayacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi taraftarların en çok merak ettiği şey ise, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibini alkışlayıp alkışlamayacağı oldu. Bu konuda Kanarya kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Galatasaray, sezonu derbi galibiyetiyle noktalamak istiyor.