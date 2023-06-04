Herkes bunu bekliyor! Fenerbahçe Galatasaray'ı alkışlayacak mı?

Herkes bunu bekliyor! Fenerbahçe Galatasaray'ı alkışlayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi taraftarların en çok merak ettiği şey ise, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibini alkışlayıp alkışlamayacağı oldu. Bu konuda Kanarya kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 12:00