FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel'e Fransız kancası!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel belirsizliği devam ediyor. Takımda mı kalacak transfer mi olacak soruları ortada gezerken Fransız ekibi Osayi için harekete geçti. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 09:24