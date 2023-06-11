Fenerbahçe'nin başarılı ismi Osayi Samuel'e resmi teklif geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel'e Fransız kancası!
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel belirsizliği devam ediyor. Takımda mı kalacak transfer mi olacak soruları ortada gezerken Fransız ekibi Osayi için harekete geçti. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ta yer alan haberde Fransız ekibi Troyes, Nijeryalı yıldıza bonuslar da dahil 7 milyon euro'luk bir paket teklif sundu.
Sarı-lacivertliler, Rangers'la da adı geçen 25 yaşındaki oyuncuya yapılan teklife sıcak bakıyor.