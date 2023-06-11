Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya, 2023-2024 sezonunda giyeceği çubuklu forma ile çıktı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 20:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023- 21:04
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maça yeni sezonda giyeceği çubuklu formasıyla çıktı.
Final maçında ilk kez görücüye çıkan formanın maçın hemen ardından kulüp mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi.
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