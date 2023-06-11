Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanıp şampiyon olan sarı-lacivertlileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 23:04 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023- 23:09