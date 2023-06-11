Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Şampiyon olan Kanarya'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.
Başkan Erdoğan mesajında, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan @Fenerbahce'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Hk7g7D9HAy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2023