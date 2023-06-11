Spor Toto Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'ya dünya devi talip oldu!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Wilfried Zaha konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla maaş konusunda pazarlıklar olduğu iddia edilirken dünya devi devreye girdi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları hızlandı.
2023/24 sezonu kadrosunda ciddi değişiklikler yapmayı planlayan yönetim, birçok yıldız ismi gündemine aldı.