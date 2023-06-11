FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'ya dünya devi talip oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Wilfried Zaha konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla maaş konusunda pazarlıklar olduğu iddia edilirken dünya devi devreye girdi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 16:54