Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet etmişti.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İşte o adaylar...
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda hocanın kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yönetimin Jorge Jesus'la devam etmesi beklenmezken listede 2 isim olduğu iddia edildi. İşte adaylar ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezon başında oynattığı futbolla taraftarı mest eden Jesus, ilerleyen haftalarda yaşanan kayıpları sonrası eleştiri oklarının hedefi haline geldi.