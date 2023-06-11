Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maça yeni sezonda giyeceği çubuklu formasıyla çıkacağını duyurdu. Final maçında ilk kez görücüye çıkacak formanın maçın hemen ardından Fenerium mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi.
Fenerbahçe Başakşehir maçına yeni sezon formasıyla çıkacak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya, 2023-2024 sezonunda giyeceği çubuklu forma ile çıkacağı açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.06.2023- 14:59
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maça yeni sezonda giyeceği çubuklu formasıyla çıkacağını duyurdu. Final maçında ilk kez görücüye çıkacak formanın maçın hemen ardından Fenerium mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi.