TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İtalyan ekolü hoca! Herkes Montella derken...

Fenerbahçe'de ligin sona ermesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus ile kupa finalinden sonra yollarını ayıracak olan Kanarya, hoca arayışına geçmişti. Birçok isimle temas halinde olan sarı lacivertliler, aradığı teknik direktörü İtalya'da buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2023- 06:40