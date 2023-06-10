Süper Lig'de sezonu 2. tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç şampiyonluğa hasret geçen yılları unutturmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! Kiralık olarak gelecek
Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir araya gelirken, görüşmede transferin konuşulduğu ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kanarya 9 yıldır mutlu sona ulaşamıyor. Bu dönemde 4 Galatasaray, 3 Beşiktaş, 1'er kez de Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonlukları gördüler.
Ali Koç bu duruma son vermek için büyük bir transfer harekatı başlattı. Rangers'tan Ryan Kent'in ardından imzaları arka arkaya attırmak için temaslar sıklaştı.