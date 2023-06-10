Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! Kiralık olarak gelecek

Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir araya gelirken, görüşmede transferin konuşulduğu ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2023- 06:40