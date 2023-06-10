FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den forvet harekatı! Yıldız isimle anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine ise bomba bir isim girdi. Hatta Kanarya'nın o yıldıza teklifini sunduğu, rakamda anlaşılmasına rağmen sözleşme süresinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2023- 06:40