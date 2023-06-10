Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe transferde büyük oynuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den forvet harekatı! Yıldız isimle anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine ise bomba bir isim girdi. Hatta Kanarya'nın o yıldıza teklifini sunduğu, rakamda anlaşılmasına rağmen sözleşme süresinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Bosnalı santrafor Edin Dzeko ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon euro teklif etti.