Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün antrenmanına koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Günün tek antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.