Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, iç transfere odaklandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc takımda kalacak mı?
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yönetim iç transfer konusunda özellikle Zajc için harekete geçti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Kanarya'da kontratı sona eren Miha Zajc'un durumu belirsizliğini koruyor. Sloven futbolcu, yeterince süre alamadığı için ayrılmayı düşünüyordu.
Ancak Jorge Jesus'un gelecek sezon devam etmeyeceği yönünde haberler artınca tecrübeli orta saha oyuncusu da kararını gözden geçirdi.