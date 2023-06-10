FENERBAHÇE TRANSAFER HABERİ: Osayi'nin yerine o isim geliyor!
Zajc takımda kalacak mı?
10 Haziran 2023 Döviz Kuru!
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