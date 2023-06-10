Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezona oldukça iddialı başlamıştı.
FENERBAHÇE TRANSAFER HABERİ: Osayi'nin yerine o isim geliyor!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde hareketlilik sürüyor. Finansal fair playın sona ermesinin ardından dünya yıldızlarını gündeme alan yönetim olası Osayi ayrılığı nedeniyle sürpriz ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus yönetiminde sezon başında oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları bir hayli memnun etmişti.
Fakat Fenerbahçe için Dünya Kupası arasının ardından işler tam tersine döndü.