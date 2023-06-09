Fenerbahçe yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.
Transfer resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Naby Keita...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Naby Keita konusunda resmi açıklama geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.
Bu sezon beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Uzun süren hasreti dindiremeyen Kanarya'da gözler gelecek seneye çevrildi.