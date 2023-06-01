Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iç ve dış transferde gaza bastı.
Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! Transfer...
Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde fazla şans bulamadığı için gönderilen Bruma konusunda Portekiz'den sürpriz bir hamle geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sezon başı transferlerinden Bruma, sakatlığı sebebiyle yeterince katkı verememiş ardından da devre arasında Braga'ya kiralanmıştı.
Oradaki performansı Braga'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibinin başkanı Antonio Salvador, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturdu.