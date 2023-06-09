Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geride kalan sezon istenildiği gibi geçmedi.
TRANSFER HABERİ | Brezilyalılar Valencia'nın ardından ona göz dikti!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sözleşme uzatmayan Enner Valencia'nın Brezilya Ligi'ne transfer olması bekleniyor. Brezilya ekipleri bununla da kalmayıp sarı-lacivertlilerin bir başka yıldızına talip oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertliler uzun süre devam eden şampiyonluk hasretini bu sezonda sonlandıramadı.
Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken takımda bazı futbolcular zirve yarışında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.