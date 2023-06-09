Fenerbahçe, pazar günü İzmir'de sezon finaline çıkacak…
Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Final maçı sonrası...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli hoca şampiyonluğun kaybedilmesi ve Galatasaray derbisinde alınan skor sonrası sert şekilde eleştirilmişti. Yönetim, yolların ayrılacağı konuşulan tecrübeli çalıştırıcı hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya en son 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u yenerek bu kulvarda mutlu sona ulaşmıştı.