Fenerbahçe'ye Liverpool'dan dev transfer! Sağlık raporları istendi

Gelecek sezon iddialı futbolcuları listesine alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kupa finalinden sonra transferde somut adımlar atacak olan Kanarya, orta sahaya takviye yapma hedefindeydi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine Liverpool'da forma giyen yıldız bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2023- 06:40