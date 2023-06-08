TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye doğru! İşte sözleşme şartları

Gelecek sezon forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu listesine aldı. Transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin, 37 yaşındaki santrfor için yaptığı teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 20:33