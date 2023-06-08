Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye doğru! İşte sözleşme şartları
Gelecek sezon forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu listesine aldı. Transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin, 37 yaşındaki santrfor için yaptığı teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezonu ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da Konferans Ligi'nde boy gösterecek.
3 kulvarda yarışacak geniş ve kaliteli bir kadro kurmak isteyen Kanarya, operasyon için düğmeye bastı.