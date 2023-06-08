Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla yükselen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç artık hata yapmak istemiyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin De Vrij teklifi ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de transfere dair son detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde gündemde olan De Vrij konusunda oyuncuya yapılan teklif belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla yükselen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç artık hata yapmak istemiyor.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı gelecek sezon için gözünü tamamen karartmış durumda.
Transfer sezonunda marka isimlere yönelecek olan Kanarya'da savunma hattı için hedeflerden biri de Stefan de Vrij.