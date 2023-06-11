Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe - Başakşehir maçını VAR hakemi Hakan Ceylan

Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe - Başakşehir maçını VAR hakemi belli oldu. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 12:14