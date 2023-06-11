Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe - Başakşehir maçını VAR hakemi Hakan Ceylan
Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe - Başakşehir maçını VAR hakemi belli oldu. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.06.2023- 12:14
Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral'ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak. Hakan Ceylan müsabakada VAR, Hüseyin Göçek ve Erdem Bayık ise AVAR olarak görev yapacak.