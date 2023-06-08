TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dembele'ye resmi teklif! Yanıt bekleniyor

Spor Toto Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe rotasını transfere çevirdi. Golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Olympique Lyon'un yıldız ismi Moussa Dembele'ye teklif yaptı. Galatasaray'ın da gündeminde bulunan yıldız oyuncu için Kanarya yanıt bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 06:40