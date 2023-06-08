Fenerbahçe geçtiğimiz yaz Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya Emre Mor'u transfer etmişti.
Emre Mor'dan Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye imza atan Emre Mor, ilk 11'de kalıcı olamamış ve düzenli forma bulamamıştı. 25 yaşındaki futbolcunun kalıp kalmayacağı merak edilirken, genç isim bu konuda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Emre Mor, zaman zaman ise ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Oyuna sonradan girdiği maçlarda ise ortaya koyduğu enerjisiyle fark yarattı.