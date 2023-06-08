Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray maçı öncesindeki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Milli oyuncu, Galatasaray karşılaşması öncesi "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Galatasaray maçı öncesindeki açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Milli yıldız, Galatasaray karşılaşması öncesi "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

1- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü Başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN' in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İSMAİL YÜKSEK'in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi NUH NACİ ERYAŞAR 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.06.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BUCASPOR 1928 Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü kaleci antrenörü EMİN SARI 'nın aynı müsabakadaki "saldırısı"nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.06.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ doktoru ERALP ATAY'ın 07.06.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.06.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.