Damien Comolli için İtalya iddiası!

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alan ve şu anda Ligue 1 temsilcisi Toulouse'un başkanı Damien Comolli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız futbol adamının İtalya'ya dönebileceği belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023- 10:38