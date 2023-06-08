Serie A ekiplerinden Milan'da sportif direktör Paolo Maldini'nin görevine son verilmişti.
Damien Comolli için İtalya iddiası!
Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alan ve şu anda Ligue 1 temsilcisi Toulouse'un başkanı Damien Comolli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız futbol adamının İtalya'ya dönebileceği belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.06.2023- 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023- 10:38
İtalyan temsilcisinde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; Milan'ın, Toulouse'da başkanlık koltuğunda oturan eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'ye ciddi bir teklif götürdüğü öğrenildi.