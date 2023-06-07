Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın arkasında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği tartışılıyordu. Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısının, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu.

Suudi Arabistan basını, Portekizli çalıştırıcının Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaşma sağladığını duyurdu. Arriyadiyah'tan yer alan habere göre; Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 2.20 puan ortalaması tutturdu.