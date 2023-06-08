Fenerbahçe Opet'ten iki transfer!

Sezonu şampiyon bitiren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2 transfer birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Bojana Drca ve Irina Fetisova'yı renklerine bağladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda transferler devam ediyor. Sarı-lacivertliler, iki ismi renklerine bağladığını duyurdu. Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Sırp pasör Bojana Drca ve Irina Fetisova'yı kadrosuna kattığını açıkladı.