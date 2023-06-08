Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda transferler devam ediyor. Sarı-lacivertliler, iki ismi renklerine bağladığını duyurdu. Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Sırp pasör Bojana Drca ve Irina Fetisova'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Opet'ten iki transfer!
Sezonu şampiyon bitiren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2 transfer birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Bojana Drca ve Irina Fetisova'yı renklerine bağladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 08.06.2023- 17:09