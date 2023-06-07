Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de moraller bozuk.
Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoperin istekleri şaşırttı
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Sarı-lacivertliler bir süredir gündeminde olan stoper konusu için oyuncunun beklentileri karşısında şaştı kaldı. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de moraller bozuk.
Sarı-lacivertlilerde son olarak Galatasaray derbisinde de alınan 3-0'lık mağlubiyet üzüntüyü ikiye katladı.
Bu sezon özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosunu kaliteli bir stoper ile güçlendirmeyi hedefliyor.