Süper Lig'de şampiyonlupu kaybeden Fenerbahçe'de gözler artık Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.
Fenerbahçe'de gündem Brezilyalı golcü!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe 2023-2024 sezonu için transferde gaza bastı. Yönetim buna göre öncelikle golcü konusunu çözmek istiyor. İşte yönetimin gündeminde yer Brezilyalı golcü ve transfer detayları... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonlupu kaybeden Fenerbahçe'de gözler artık Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon planları için start verildi.
Başkan Ali Koç buna göre gündemine sürpriz bir ismi aldı.