TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmadı Beşiktaş kapıyor!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem taşıyor. Sarı-lacivertliler sözleşmesi biten o yıldızla henüz mukavele uzatmazken, transferde Beşiktaş'ın araya girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2023- 10:11