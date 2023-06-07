Fenerbahçe bu sezona Jorge Jesus yönetiminde çok iddialı başladı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmadı Beşiktaş kapıyor!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem taşıyor. Sarı-lacivertliler sözleşmesi biten o yıldızla henüz mukavele uzatmazken, transferde Beşiktaş'ın araya girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sarı lacivertlilerde sezon başında oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları bir hayli memnun etti.
Fakat Dünya Kupası arasının ardından Kanarya için işler tersine döndü.