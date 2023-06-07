Fenerbahçe'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'ye şampiyon hoca! Kupa finali sonrası...
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Jorge Jesus beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli hoca, yıllardır beklenen şampiyonluğu getiremedi. Sarı-lacivertli kurmaylar ise Portekizlı çalıştırıcı ile yola devam etmeme kararı aldı. Fenerbahçe, kupa finalinden sonra büyük bir isme imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Ayrıca ortaya konan silik futbolun ardından Jorge Jesus'a olan güven hem yönetimde hem de taraftarda oldukça azaldı.
Yönetimin büyük çoğunluğu Portekizli teknik adam ile devam etmeme yönünde karar bildirdi.