Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'la yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini tutturamayan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde forvet bölgesine öncelik verilirken, Serdar Dursun'la yola devam edilmeme kararı alındı. 31 yaşındaki santrforun yerine gelecek isim ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinin ardından sezonu noktalayacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Birçok isimle temas halinde olan yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.