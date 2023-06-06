TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'la yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini tutturamayan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde forvet bölgesine öncelik verilirken, Serdar Dursun'la yola devam edilmeme kararı alındı. 31 yaşındaki santrforun yerine gelecek isim ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 15:58