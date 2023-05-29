TRANSFER HABERİ: Porto'dan Fenerbahçe'ye teklif! O yıldızı istediler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması için harekat başladı. Kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibe beklenmeyen bir teklif geldi. Portekiz devi Porto, Kanarya'nın yıldız ismine talip oldu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40