Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
TRANSFER HABERİ: Porto'dan Fenerbahçe'ye teklif! O yıldızı istediler
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması için harekat başladı. Kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibe beklenmeyen bir teklif geldi. Portekiz devi Porto, Kanarya'nın yıldız ismine talip oldu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif... | Fenerbahçe haberleri
Taraftarı önünden Antalyaspor'u ağırlayacak sarı lacivertliler şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım oluşturmak isteyen sarı lacivertliler transferde kolları sıvadı.