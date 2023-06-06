Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe dibe vurdu! Galatasaray derbisinde şaşırtan istatistik
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi ve sahadan 3-0'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde derbi sonrasında şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ligde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusuydu.
Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu.