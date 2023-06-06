Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğunu bir kez daha kaybetmesinin ardından pazar gecesi Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisindeki farklı yenilgi ve ortaya konan kişiliksiz futbol, sarı-lacivertli camiayı çileden çıkardı.



