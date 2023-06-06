Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğunu bir kez daha kaybetmesinin ardından pazar gecesi Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisindeki farklı yenilgi ve ortaya konan kişiliksiz futbol, sarı-lacivertli camiayı çileden çıkardı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus toplantısı! Kupa finaline çıkacak mı?
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde alınan kötü sonucun yankıları sürüyor. Yenilgi sonrası sarı lacivertli yönetim acil koduyla bir toplantı yaptı. Gergin geçen toplantıda Jorge Jesus konusunda flaş bir öneri geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğunu bir kez daha kaybetmesinin ardından pazar gecesi Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisindeki farklı yenilgi ve ortaya konan kişiliksiz futbol, sarı-lacivertli camiayı çileden çıkardı.
Bu yaşanan hezimetin Fenerbahçe'de birçok taşın yerinden oynamasına sebep olacağı şeklinde yorumlanıyor.
Oldukça üzgün olan taraftarlar adeta isyan bayrağını çekti.