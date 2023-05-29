Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic harekatı başladı! Somut adım atıldı
Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe yönetimi, kalesine takviye yapmak istiyor. Hırvat kalevi Dominik Livakovic'i transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Kanarya, kulübü Dinamo Zagreb'e teklifini iletti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, zaman zaman performansıyla eleştiriliyor.
Kanarya, Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ın kadroda bulunmasına rağmen rekabeti yükseltecek bir yabancı takviyesi yapmak istiyor.