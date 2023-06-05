Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Karadeniz ekibinin takım kaptanı Emirhan Topçu için birçok takımın devreye girdiği öğrenildi. Geride bıraktığımız sezonda adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan oyuncunun menajeri aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a konuştu. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz ekibinde sezon başından bu yana birçok takımın gündeminde yer alan Emirhan Topçu için hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un da içinde bulunduğu birçok takımın sıraya girdiği öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncunun Rizespor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili menajerinden aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a özel açıklama geldi.

İŞTE O SÖZLER;

Emirhan sezonu çok iyi şekilde geçirdi. Ayrıca takım kaptanı olarak başladı sezona ve başarılı işlere imza attı. Süper Lig'de dolu dolu oynamak istiyor. Hem Rizeli,hem de memleketinin 53 numaralı formasını giyiyor. Kariyerinde öncelik her zaman Rizespor. Beşiktaş'la ciddi görüşmelerimiz oldu ancak Emirhan memleketinin takımında şampiyonluk yaşayıp daha da tecrübelenmek istedi. Emirhan ayrıca Rize'yi en iyi şekilde temsil etmek istediği için transfer sonraya bırakıldı. Dediğim gibi olağanüstü bir sezon geçirdi. Bu yüzden şampiyonluğa da büyük katkı sağladı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da oyuncuya ilgi var.