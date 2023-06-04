TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mircea Lucescu bombası! Ekibinde o isim de olacak

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mircea Lucescu bombası! Ekibinde o isim de olacak

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un yeni sezonda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetim Portekizli hocanın yeri için arayışa geçmişti. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Mircea Lucescu oldu. Lucescu'nun ekibinde flaş bir isim de yer alacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 06:40