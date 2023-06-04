Fenerbahçe sezonun son karşılaşmasına 11 Haziran'da Başakşehir ile oynayacağı kupa finali ile çıkacak.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mircea Lucescu bombası! Ekibinde o isim de olacak
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un yeni sezonda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetim Portekizli hocanın yeri için arayışa geçmişti. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Mircea Lucescu oldu. Lucescu'nun ekibinde flaş bir isim de yer alacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe sezonun son karşılaşmasına 11 Haziran'da Başakşehir ile oynayacağı kupa finali ile çıkacak.
Tüm röportajlarında sene sonunu işaret eden Jorge Jesus'un da durumu netleşecek.
Sarı-lacivertli kulislerden gelen işaretlere göre Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.