Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isimle anlaşma tamam! İşte sözleşme süresi
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon zirvenin en önemli adaylarından biri olmak isterken, yıldız isimle anlaştığı belirtildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisiyle bu sezon Süper Lig'deki son maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.
Yönetim, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı hamlelerle takımın şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.