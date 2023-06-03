FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isimle anlaşma tamam! İşte sözleşme süresi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon zirvenin en önemli adaylarından biri olmak isterken, yıldız isimle anlaştığı belirtildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 17:05