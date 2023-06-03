Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yol ayrımına gelinmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.
Jorge Jesus'un yerine 3 isimden 1'i gelecek! Fenerbahçe'de adaylar netleşti
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus ile yolların ayrılması artık an meselesi. Yönetim, Portekizli hocanın yerine 3 aday belirledi. Bu isimlerden birisi Kanarya'nın yeni antrenörü olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yol ayrımına gelinmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Jesus'un yerine listeye 3 hoca aldı.
İşte o isimler...
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