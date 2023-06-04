Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu inşa etmek için çalışmalara başladı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de B planı devreye giriyor! Enner Valencia'nın yerine...
Bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, sarı-lacivertliler ile yollarını ayırmaya yaklaştı. Yönetimin yeni sözleşme teklifini reddeden yıldız isim takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kurmaylar ise Ekvadorlu yıldızın gitmesi durumunda B planını devreye sokacak. Kanarya, Süper Lig'in golcüsünü transfer edecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu inşa etmek için çalışmalara başladı.
Kanarya'da sezon sonunda gelecekler kadar gidecek oyuncuların sayısı da bir hayli fazla.
Hücum hattından Serdar Dursun ile yollar ayrılacak.