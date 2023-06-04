TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de B planı devreye giriyor! Enner Valencia'nın yerine...

Bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, sarı-lacivertliler ile yollarını ayırmaya yaklaştı. Yönetimin yeni sözleşme teklifini reddeden yıldız isim takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kurmaylar ise Ekvadorlu yıldızın gitmesi durumunda B planını devreye sokacak. Kanarya, Süper Lig'in golcüsünü transfer edecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 06:40