Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Akıbeti belli oldu! Enner Valencia o tarihte imzalıyor
Bu sezon Fenerbahçe'de müthiş bir performans gösteren ve gol krallığında bulunan Enner Valencia'nın, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ekvadorlu golcünün akıbeti belli olurken, o tarihte imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ligin 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisiyle bu sezonki son maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Ryan Kent, Wilfried Zaha, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic için girişimlerini sürdüren Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.