Enner Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var." ifadelerini kullanmıştı.