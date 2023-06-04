Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Tam 53 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Gelecek yıl UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak sarı-lacivertliler, bu sahnede adından söz ettirmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un kalıp kalmayacağı, Ziraat Türkiye Kupası final maçından sonra belli olacakken; ilk etapta transferde Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket edilecek. Bu doğrultuda F.Bahçe'nin 53 milyon Euro'luk transfer harekatının detayları da ortaya çıktı. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve liste başı olan o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 11:22