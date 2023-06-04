Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sarı-kırmızılılarla kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Son 15 dakikada...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerin o istatistiği ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2023- 15:09
Sarı-lacivertliler maçların özellikle son bölümünde daha etkili bir performans sergiledi.
Fenerbahçe, rakip filelere attığı 81 golünün 26'sını 76-90. dakikalar arasında kaydetti.