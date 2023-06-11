Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! Menajerler önerdi
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kanat bölgesine takviye yapacak olan sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Menajerler, İtalyan yıldızı Kanarya'ya önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.06.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre menajerler, geçen sezon Juventus'tan Toronto'ya giden Federico Bernardeschi'yi önerdi.