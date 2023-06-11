TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İtalyan kanat! Menajerler önerdi

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kanat bölgesine takviye yapacak olan sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Menajerler, İtalyan yıldızı Kanarya'ya önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 06:40