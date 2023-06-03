Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk yarışından koptu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak
Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler daha önce de ilgilendiği santrfor için ısrarına devam ediyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Ezeli rakibi Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğu garantiledi.
Kanarya, kaybedilen yarışta en çok kaçan gollere yandı.