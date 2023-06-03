FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de ısrar sürüyor! O golcü alınacak

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler daha önce de ilgilendiği santrfor için ısrarına devam ediyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 06:40