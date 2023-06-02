Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e rekor teklif! İşte Fenerbahçe'nin yanıtı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünya devi, 18 yaşındaki yıldız için rekor bir teklif yaparken, sarı-lacivertlilerden bu teklife yanıt geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek kupa hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.
Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kanarya, listesindeki isimler için girişimlerini sürdürüyor.