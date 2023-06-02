Sarı-lacivertli kulüp, 2025 yılına kadar olan sözleşmesinde, "1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan 18 yaşındaki yıldızla yeni bir anlaşma yapıp yapmadığı konusunda sessizliğini korurken, Alman devi Borussia Dortmund ilk hamleyi yaptı.