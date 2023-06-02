Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jorge Jesus için çalıyor…
FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jorge Jesus'un ayrılık tarihi!
Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor... Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılması kesinleşti. Oyuncular tarafından da istenmeyen Portekizli hocanın ayrılık tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adam ile vedalaşmak için Türkiye Kupası'nda 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak final maçını bekliyor.
Başkanlıkta 5. yılına giren Koç, 9. hocasının da arayışlarına başladı.