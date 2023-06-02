Stoper takviyesi yapacak olan ve kadrodaki mevcut isimlerden beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de bir süredir gündeminde olan Stefan De Vrij konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! 4 milyon Euro teklif edildi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek yıl transferde iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen Kanarya, stoper arayışına geçmişti. Sarı lacivertliler aradığı yıldızı İtalya'da buldu. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Inter'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Hollanadalı savunmacının menajeri dün İstanbul'a geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, üç büyüklerle masaya oturacağı belirtilen menajerin ilk durağı sarı lacivertli kulüp oldu.