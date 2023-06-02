Süper Lig'de şampiyonluk fırsatını kaçıran Fenerbahçe, gözünü yeni sezona çevirdi.
Jorge Jesus'tan yeni transfere şok rapor! "Fenerbahçe seviyesinde değil"
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin yeni transferine 'yetersiz' raporu verdiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu doğrultuda sarı lacivertliler, gelecek yıl transferde nokta atışı hamleler yapmak istiyor.
Özellikle Başkan Ali Koç ve kurmayları, geçtiğimiz sezonda yapılan hataları tekrarlamak istemiyor.